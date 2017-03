Deutsche Flugunfallexperten halten an der offiziellen Ursache des Germanwings-Unglücks im Jahr 2015 fest.

Es gebe keine Zweifel am Abschlussbericht der französischen Behörden, sagte ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig. Demnach hatte der Copilot Lubitz die Passagiermaschine wegen einer depressiven Erkrankung absichtlich gegen ein Felsmassiv gesteuert. Lubitz' Eltern wiesen bei einer Pressekonferenz in Berlin erneut diese Darstellung der Ermittler zurück. - Zwei Jahre nach dem Unglück wurde heute im westfälischen Haltern als auch in der Gemeinde Digne-les-Bains nahe der Absturzstelle in den französischen Alpen der Opfer gedacht.