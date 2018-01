Nach dem Abbruch der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie warnen die Arbeitgeber vor negativen Folgen von Streiks, die den ganzen Tag dauern.

Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Gesamtmetall, Zander, sagte in Berlin, es entstünden Riesenschäden. Arbeitsniederlegungen von 24 Stunden seien wegen der langen Lieferketten zwischen den Unternehmen verantwortungslos und gefährdeten Arbeitsplätze. Die IG Metall müsse für die Schäden aufkommen, so Zander.



IG-Metall-Chef Hofmann hatte angekündigt, bundesweit würden die Mitglieder in mehr als 250 großen und kleinen Betrieben von Mittwoch bis Freitag zu 24-Stunden-Streiks aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.