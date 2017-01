Gescheitertes NPD-Verbot "Tragischer Tag für die Demokratie"

Eine Demonstration der NPD im hessischen Friedberg (pa/dpa/Roessler)

Das Nein des Bundesverfassungsgerichts zu einem Verbot der NPD hat Bedauern ausgelöst.

Bundesjustizminister Maas, SPD, rief zu einem verstärkten Einsatz gegen Rechtsextremismus auf. Er sagte, es sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, eine klare Haltung gegen rechte Hetze zu zeigen. Der SPD-Landtagsabgeordnete in Mecklenburg-Vorpommern, Dahlemann, bezeichnete im Deutschlandfunk das Urteil als bitter. Die Länder hätten bei der Vorbereitung des Antrags gute Arbeit geleistet.



Der Linken-Vorsitzende Riexinger warnte, die NPD werde die Gerichtsentscheidung als Bestätigung empfinden. Der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Heubner, sprach in der "Bild"-Zeitung von einem tragischen Tag für die wehrhafte Demokratie.



Das Bundesverfassungsgericht hatte den Antrag der Bundesländer auf ein Verbot der NPD aus dem Jahr 2013 zurückgewiesen. Gerichtspräsident Voßkuhle erklärte in Karlsruhe, die Partei verfolge zwar verfassungsfeindliche Ziele, habe aber nicht das Potenzial, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen.