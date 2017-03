In der Stadt Trier wird im nächsten Jahr eine Karl-Marx-Statue aufgestellt.

Das entschied der Stadtrat gestern Abend. Die Statue ist ein Geschenk Chinas. Nach dem bisherigen Entwurf des chinesischen Künstlers Wu Weishan soll sie inklusive Podest 6,30 Meter hoch werden und in der Nähe der Porta Nigra stehen, was unter Trierer Bürgern Kritik ausgelöst hatte. Über Standort und Größe des Denkmals gibt es aber noch keine abschließende Entscheidung. - Karl Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren.