Geschichten aus Deutschland und Europa Was uns ausmacht

Der Journalist und Publizist Christoph Dieckmann und der Politikwissenschaftler Andre Wilkens, beide in der DDR geboren, beschäftigen sich in ihren neuen Büchern mit unseren historisch-kulturellen Wurzeln angesichts großer Umbrüche und Verwerfungen in Europa.

Moderation: Angela Gutzeit