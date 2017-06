Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Özoguz, hat anlässlich des heute beginnenden Ramadan-Fests für Zusammenhalt in der Gesellschaft geworben.

Über Religionsgrenzen hinweg sei das insbesondere in einer Zeit wichtig, in der überall auf der Welt Unfrieden geschürt werde, sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende. Muslim-Sein und Deutsch-Sein seien keine Gegensätze, sondern gelebte Normalität für Millionen Deutsche, führte Özoguz aus. Zuvor hatten Bundespräsident Steinmeier und Außenminister Gabriel in Grußbotschaften für ein friedliches Miteinander geworben. - Für die meisten Muslime in Deutschland endet heute der Fastenmonat Ramadan und es beginnt ein dreitägiges Fest.