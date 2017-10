CSU-Generalsekretär Scheuer hat ein sogenanntes Burka-Verbot nach österreichischem Vorbild gefordert.

Ein solches Gesetz sei möglich und notwendig, sagte er der "Passauer Neuen Presse". Das deutsche - Zitat - Verbötchen zur Vollverschleierung müsse wie in anderen Ländern Europas ausgeweitet werden. Der CSU-Generalsekretär fügte wörtlich hinzu: "Wir geben unsere Identität nicht auf, sondern sind bereit, dafür zu kämpfen." Die Burka gehöre nicht zu Deutschland. - Der Bundestag hatte im April Beamtinnen und Soldatinnen verpflichtet, ihr Gesicht in Ausübung ihres Dienstes nicht zu verhüllen. In Österreich trat gestern ein Gesetz in Kraft, das dies grundsätzlich verbietet. Innenexperten der Unionsfraktion im Bundestag halten ein solches Verbot für rechtlich nicht möglich.