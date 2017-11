Die Gesellschaft für bedrohte Völker hat die Verhaftung von Ministern der abgesetzten Regionalregierung Kataloniens in Spanien kritisiert.

Die Kriminalisierung der Unabhängigkeits-Befürworter schaffe keine Lösung des politischen Konflikts, sondern vertiefe nur die Gräben, auch unter den Katalanen, erklärte der Direktor der Organisation, Delius, in Göttingen. Es würden Märtyrer geschaffen.



Neun frühere katalanische Minister waren gestern in Untersuchungshaft genommen worden; nur einer bekam das Recht auf Freilassung gegen Kaution. Sie sollen sich wegen Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Gelder verantworten. Der mit ihnen abgesetzte katalanische Regierungschef Puigdemont hält sich derzeit in Belgien auf. Laut seinem Anwalt ist in Spanien inzwischen ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden. Nach Angaben aus Justizkreisen soll dies erst im Laufe des Tages geschehen.