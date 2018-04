Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner beklagt einen Verlust der Debattenkultur.

Landwirtschaft und Ernährung seien Kampfthemen geworden, sagte die CDU-Politikerin dem Tagesspiegel. Bei manchen Kampagnen bekomme ihr Haus an einem Tag 20.000 gleichlautende E-Mails. Diese würden mit einem Klick im Internet generiert. Mitunter rufe sie den einen oder anderen Absender direkt an. Diese Persone wisse dann oftmals gar nicht, was sie da unterzeichnet oder weggeschickt habe. Klöckner führte aus, viele Menschen hätten ein "Gut-Böse-Schema" im Kopf. Landwirtschaftsverbände würden "platt" als Lobbyisten abgetan. Es sei jedoch legitim, die Interessen der Bauern zu vertreten. Darüber hinaus hätten einige aus ihren Aktionen mit Massenmails ein Geschäftsmodell gemacht, sagte die Bundeslandwirtschaftsministerin.

