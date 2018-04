Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, beklagt einen unzulänglichen Umgang mit antisemitischen Vorfällen in Deutschland.

Wenn bei solchen Straftaten kein Täter ermittelt werde, werde die Tat in der Kriminalstatistik automatisch dem rechten Spektrum zugeschrieben, sagte Schuster in der Gedenkstätte des früheren Konzentrationslagers Dachau. Dies stimme mit den Erfahrungen von Juden jedoch nicht überein. Der Zantralratspräsident forderte erneut, ein bundesweites Meldesystem für antisemitische Vorfälle in Deutschland zu schaffen. Die Menschen rief er dazu auf, sich im Alltag gegen Antisemitismus einzusetzen.



Schuster äußerte sich anlässlich des Jahrestags der Befreiung des KZ Dachau durch US-Truppen heute vor 73 Jahren.



Dort und in den zugehörigen Außenlagern waren zwischen 1933 und 1945 rund 200.000 Menschen inhaftiert, mehr als 40.000 wurden ermordet.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.