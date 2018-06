Die Tafeln in Deutschland haben zu ihrem 25-jährigen Bestehen den Parteien Versagen bei der Bewältigung von Armut und Lebensmittelverschwendung vorgeworfen.

Man fühle sich oft von der Politik alleingelassen, sagte der Vorsitzende der Tafel Deutschland, Brühl, in Berlin. Ziel müsse es sein, die Abgehängten und Bedürftigen wieder in die Mitte der Gesellschaft zu holen. In den vergangenen 25 Jahren hätten sich Armut sowie überbordender Konsum stattdessen zugespitzt. - Die mehr als 900 Tafeln bundesweit suchen nach eigenen Angaben regelmäßig rund 1,5 Millionen Bedürftige auf. Hinzu kämen Menschen, die nur gelegentlich gespendete Lebensmittel beziehen wollten. Getragen wird das Netzwerk von rund 60.000 Helfern, davon 90 Prozent Ehrenamtliche.

