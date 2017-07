Bundestagspräsident Lammert rechnet damit, dass sich das Bundesverfassungsgericht mit dem Gesetz gegen Hetze im Internet befassen wird.

Fast jeder sehe einen Regelungsbedarf, sagte Lammert der Zeitung "Welt am Sonntag". Gleichzeitig halte es fast jeder für nötig, dass ein solcher Regelungsbedarf nicht faktisch zur Zensur führen dürfe. Der Grünen-Europapolitiker Albrecht sagte im Deutschlandfunk, das Gesetz sei handwerklich unglücklich und hätte so nicht kommen sollen. Als Beispiel nannte er starre Löschfristen für Hass-Kommentare. Man müsse sich Gedanken für eine europäische Regelung machen. Es dürfe nicht sein, dass sich Facebook davor drücken könnte, Inhalte zu löschen, weil das deutsche Recht europaweit nicht anwendbar sein, betonte Albrecht.



Der Bundestag hatte gestern das Gesetz gegen Hass und Verleumdung in sozialen Netzwerken verabschiedet. Das Regelwerk verpflichtet Internet-Plattformen wie Facebook, Twitter oder Youtube, gemeldete Kommentare mit offensichtlich rechtswidrigem Inhalt innerhalb von 24 Stunden zu löschen.