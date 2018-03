Das US-Repräsentantenhaus hat einem Gesetzentwurf zugestimmt, der die Sicherheit an Schulen verbessern soll.

Es ist die erste Entscheidung der Parlamentskammer mit Bezug auf Waffen seit dem Amoklauf an der Schule in Parkland, bei dem 17 Menschen getötet wurden. Eine überwältigende Mehrheit von 407 Abgeordneten stimmte zu.



Der Entwurf sieht unter anderem vor, die Koordination zwischen Schulen und Polizei zu verbessern. Anzeichen von Gewalt sollen so frühzeitig erkannt werden. Innerhalb von zehn Jahren will die Politik dafür umgerechnet mehr als 400 Millionen Euro bereitstellen. Über den Entwurf muss nun der Senat abstimmen.



In den USA gedachten zehntausende Schüler der Opfer des Amoklaufs an der Schule in Florida mit 17-minütigen Ausständen - eine Minute für jedes Opfer. Mit den sogenannten "Walkouts" demonstrierten die Jugendlichen zudem für striktere Waffengesetze.

