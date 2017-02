"Die wichtigste und überraschendste Neuerung ist mit Sicherheit die Ausweitung des Leistungsanspruchs bei den Brillengläsern", sagt Florian Schönberg vom Sozialverband Deutschland. Denn, wer mindestens sechs Dioptrien hat – bei Hornverkrümmung reichen auch schon 4 Dioptrien -, der bekommt jetzt von der Krankenkasse wieder Geld dazu, aber nur für die Gläser, sagt Ann Marini vom Verband der Gesetzlichen Krankenkassen:

"Es geht weiterhin nur um die Gläser, das Gestell müssen die Versicherten weiterhin selber bezahlen. Und auch bei den Gläsern ist es ganz schwer zu sagen, was genau die Versicherten erwarten dürfen."

Die Berechnung des Zuschusses sei komplex. Florian Schönberg vom Sozialverband schätzt: "Zwischen 10 und 120 Euro, würde ich sagen. Ist also auch nicht die Welt."

Zweite wichtige Neuerung des Gesetzes: Die Gesetzlichen Krankenkassen müssen das Hilfsmittelverzeichnis komplett entrümpeln und modernisieren – und zwar regelmäßig. In diesem Hilfsmittelverzeichnis sind alle Hilfsmittel verzeichnet, die die gesetzlichen Krankenkassen grundsätzlich bezahlen – von Gehhilfen über Schuhe bis zu Toilettensitzen. Wenn in dieses Verzeichnis jetzt regelmäßig moderne Produkte aufgenommen werden, bekommen Patienten bessere Hilfsmittel, sagt Florian Schönberg vom Sozialverband Deutschland. Zu besseren Prothesen und Rollstühlen würden auch neue Ausschreibungsregeln beitragen.

Nicht allein der Preis zählt

Bisher durften Krankenkassen vor allem auf den Preis schauen, wenn sie etwa Inkontinenzhilfen für ihre Mitglieder ausschreiben und einkaufen wollten. Jetzt muss die Qualität der Produkte genauso viel Gewicht haben wie der Preis.

"Allerdings muss man da sagen, dass es schöner wäre, wenn die Qualität an erster Stelle steht und nicht nur neben dem Preis."

"Der wichtigste Punkt für mich ist, dass man endlich regelt, was man unter Verbandmitteln versteht", sagt Björn Gatzer, Gesundheitsexperte von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Verbände sind bis heute für viele Alte und Kranke ein alltägliches, aber unkalkulierbares Heilmittel:

"Eben weil sich die bisherigen Voraussetzungen sich da sehr schwammig ausdrücken, konnte man da erleben, dass ein und dieselben Sachen von unterschiedlichen Krankenkassen unterschiedlich bezuschusst, beziehungsweise teilweise gar nicht erstattet wurde. Damit wird jetzt Abhilfe geschaffen."

Neu: die Blankoverordnung

Eine weitere spürbare Verbesserung für Patienten dürfte die sogenannte Blankoverordnung bringen, die jetzt in großräumigen Modellversuchen erprobt werden soll. Blankoverordnung heißt: Der Arzt diagnostiziert weiterhin ein Leiden, stellt auch ein Rezept aus für eine Behandlung bei einem Physiotherapeuten.

"Und der Therapeut, zum Beispiel ein Physiotherapeut, kann dann alleine festlegen, was er dem Versicherten tut, um ihm zu helfen. Also er kann quasi entscheiden, welche Anwendungen nimmt er und in welchem zeitlichen Rhythmus macht er das."

Der Therapeut habe also viel mehr Freiheiten, sagt Ann Marini vom Verband der Gesetzlichen Krankenkassen. Patienten, die an den Modellversuchen mit der Blankovollmacht teilnehmen wollen, sollten sich bei ihrer Krankenkasse erkundigen.