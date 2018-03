Die geplante Digitalsteuer für Internetkonzerne in Europa soll laut einem Gesetzentwurf drei Prozent des Umsatzes betragen.

Dies meldet die Nachrichtenagentur Reuters, der der Entwurf vorliegt. Darin heißt es demnach, die Steuer sollten Unternehmen zahlen, die mehr als 50 Millionen versteuerbaren Digitalumsatz in Europa machten. Der Entwurf solle in der kommenden Woche von der Spitze der EU-Kommission angenommen werden.



Mit der Digitalsteuer will die Europäische Kommission verhindern, dass Konzerne wie Microsoft, Google oder Facebook in der EU weiterhin kaum Gewinne ausweisen und daher auch nur geringe Steuern zahlen.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.