Gesetzentwurf SPD will Managergehälter begrenzen

Die SPD will die steuerliche Absetzbarkeit von Vorstandsbezügen in Aktiengesellschaften begrenzen. Dazu legte die Bundestagsfraktion einen Gesetzentwurf vor. Demnach sollen Unternehmen die Millionenzahlungen an ihre Spitzenmanager künftig in geringerem Umfang als Betriebsausgaben von der Steuer absetzen können.