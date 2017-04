Dem Grunde nach hat der Minister ja recht: Viele Plattformbetreiber sind keineswegs gut darin, auf Beschwerden angemessen und zeitnah zu reagieren. Und natürlich ist es ärgerlich, dass sie auch nach Jahren das Problem nicht in den Griff bekommen haben. Aber: die heute vom Kabinett verabschiedete Fassung eines Gesetzes, dass die Betreiber Sozialer Netzwerke dazu bringen soll, gibt keine kluge Antwort und führt zu neuen Problemen.

Wenn Öffentlichkeiten demokratischer Gesellschaften, und das ist zum Beispiel Facebook heute, in wesentlichen Teilen auf Plattformen privater Betreiber aus einem anderen Land stattfinden, dann ist die unverhohlene Drohung des Maas‘schen Gesetzes "Löschen, sonst knallts" eine Aufforderung zu neuem Fehlverhalten der Betreiber.

Verpflichtung zur Einbahnstraße in den Papierkorb

Heiko Maas hatte die Chuzpe, sich heute vor die Hauptstadtpresse zu stellen und zu verkünden: es gebe einfach kein Problem, dass in Sozialen Netzwerken zu viel gelöscht würde - sondern bloß eines, dass zu wenig gelöscht würde. Maas stellt sich damit auf den Standpunkt, dass jeder gelöschte Hasskommentar wichtiger sei als ein zu Unrecht gelöschter, zweifelhafter Inhalt.

Nichts in dem Gesetz fordert von den Sozialen Netzwerken einen sauberen Abwägungsprozess, eine Kontextberücksichtigung. Es reicht der Ruch strafrechtlicher Relevanz eines Inhalts, damit die Betreiber künftig besser damit fahren, etwas zu löschen, als dass sie es stehen lassen. Böhmermann-Gedichte, Götz von Berlichingen-Zitate, allzu starke Meinungsäußerungen über den Bundespräsidenten: die Netzwerkbetreiber werden es im Zweifel löschen, bevor es etwas kostet. Und die Nutzer können dagegen nicht vorgehen. Denn das ist im heute vom Kabinett beschlossenen Gesetzestext nicht vorgesehen: er ist die ausschließliche Verpflichtung zur Einbahnstraße in den Papierkorb.

Für Korrektur fehlt die Zeit

Es gibt Tage, an denen man sich fragt, wie Heiko Maas eigentlich Justizminister wurde. Das Gesetz, das er heute durchs Kabinett gebracht hat, gibt es nur deswegen, weil er mit dem Thema unbedingt punkten wollte und im Laufe seiner Amtszeit vor allem eines entwickelte: massive Unzufriedenheit mit den Sozialen Netzwerken. Die ist zwar inhaltlich grundsätzlich begründet – aber auf die Hassproblematik mit einem manchen Hasspostings vergleichbar geradezu emotional wirkenden Gesetzentwurf zu reagieren, ist keine adäquate Lösung – spitz könnte man das Werk selbst ein Hass- und Drohgesetz nennen. Und dass das nicht klug ist, liegt auf der Hand. Man darf gespannt sein, ob die Bedenken in Bundestag und EU-Kommission diesen seltsamen Ansatz des Justizministers vielleicht doch noch einer Löschung zuführen. Denn diesen noch zu korrigieren und etwas Gutes daraus zu machen, dafür fehlt in dieser Legislaturperiode schlicht die Zeit.

Falk Steiner (Deutschlandradio / Bettina Straub)Falk Steiner arbeitet seit 2013 im Hauptstadtstudio von Deutschlandradio. Als Korrespondent bearbeitet er dort vor allem Themen der Digital- und der Sicherheitspolitik im weiteren Sinne. Zuvor arbeitete er als Freier Journalist unter anderem für Zeitungen, Magazine, Radiosender und digitale Medien sowie zwei Jahre beim Bundesverband der Verbraucherzentralen zum digitalen Wandel aus Verbrauchersicht. Zuvor war er bei einer Berliner Agentur und bei Zeit Online in Hamburg tätig. Studiert hat er Politikwissenschaft in Bonn und Berlin.