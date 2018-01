Gesetzliche Hürden Keine Psychotherapie für traumatisierte Flüchtlinge?

Laut Gesetz haben traumatisierte Flüchtlinge in Deutschland Anspruch auf eine Psychotherapie. In der Realität scheitern aber viele an Bürokratie und gesetzlichen Hürden. In einem Fall etwa blieb ein Therapeut auf seinen Kosten sitzen.

Von Isabel Fannrich-Lautenschläger