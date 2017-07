In Bayern sind Gesichtsschleier wie Burka und Nikab ab August in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens verboten.

Der Landtag billigte mit den Stimmen von CSU und Freien Wählern einen Entwurf der Landesregierung. Gesichtsschleier sind damit künftig unter anderem für Beamte und Angestellte im Öffentlicher Dienst, an Hochschulen und Schulen, in Kindergärten und Kinderkrippen sowie in Wahllokalen verboten.

Gemeinden haben zudem freie Hand, Burka und Nikab bei Vergnügungsveranstaltungen oder Massenansammlungen in Einzelfällen zu verbieten.



Zur Begründung hieß es, ein kommunikativer Austausch finde nicht nur durch Sprache, sondern auch durch Blicke, Mimik und Gestik statt. Dies bilde die Grundlage des zwischenmenschlichen Miteinanders und sei Basis der Gesellschaft und der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Eine Verhüllung des Gesichts widerspreche dieser Kommunikationskultur.