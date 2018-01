US-Präsident Trump hat Pakistan erneut vorgeworfen, zu wenig im Kampf gegen Terroristen zu unternehmen.

Trump kritisierte auf Twitter, die Führung in Islamabad gewähre Mitgliedern der radikal-islamischen Taliban Zuflucht, die die USA in Afghanistan jagten. Pakistan habe die US-Regierung getäuscht, die das Land in den vergangenen 15 Jahren mit mehr als 33 Milliarden Dollar unterstützt habe. Die pakistanische Führung argumentiert dagegen, dass sie mit zahlreichen Militäroperationen gegen militante Gruppen vorgegangen sei.



Das Verhältnis zwischen den beiden Längern ist seit längerem angespannt. Trump hatte Pakistan bereits bei der Vorstellung seiner Afghanistan-Strategie im August scharf kritisiert und mit Konsequenzen gedroht.

