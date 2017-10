UNO-Generalsekretär Guterres hat erneut auf einen Reformbedarf bei den Vereinten Nationen hingewiesen.

Diese müssten stark sein und modernisiert werden, sagte Guterres nach einem Gespräch mit US-Präsident Trump in Washington. Zudem betonte er, die Menschen lebten derzeit in einer chaotischen Welt. Es sei wichtig, dass die USA engagiert blieben und sich mit ihren traditionellen Werten - Freiheit, Demokratie und Menschenrechte - weiterhin weltweit einsetzten.



Trump betonte, die UNO habe ein enormes Potenzial. In den vergangenen Jahren sei die Organisation jedoch nicht voll ausgelastet worden. Im September hatte Trump bei der Vollversammlung in New York erklärt, die Vereinten Nationen litten unter zu viel Bürokratie und schlechter Verwaltung.