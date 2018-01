Die russischen Organisatoren haben nach eigenen Angaben mehr als 1.600 Einladungen an Vertreter aller gesellschaftlichen Schichten versandt. Über die Anzahl der Zusagen herrscht indes keine Klarheit. Bekannt ist aber, dass weder Vertreter der Kurdenpartei PYD noch die Syrische Verhandlungskommission, ein wichtiger Teil der Opposition, nach Sotschi reisen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dämpfte deshalb gestern die Erwartungen an die Gespräche in Sotschi. Wegen der Absagen sei ein Durchbruch wenig wahrscheinlich. Das Staatsfernsehen zitierte ihn weiter:

"Dass einige Kräfte aus Syrien am Kongress nicht teilnehmen, kann ihn kaum zum Scheitern bringen oder seine Bedeutung schmälern. Wir hoffen, das passiert nicht."

Kandidaten für Kommision wählen

Wladimir Putins Sonderbeauftragter für Syrien, Alexander Lawrentjew, nannte das Ziel der Verhandlungen. "Eines der Ziele ist es, Kandidaten für Kommission zu wählen, die eine Verfassung erarbeitet. Das ist sehr wichtig, weil wir dem UN-Sondergesandten für Syrien, Staffan de Mistura, entsprechend der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrats die weitere Arbeit an ihr übergeben wollen."

De Mistura, der angereist ist, hatte sich zuvor von Russland versichern lassen, Sotschi werde die Verhandlungen der Vereinten Nationen in Genf nicht ersetzen – obwohl diese bereits seit Jahren ohne Erfolg geführt werden. In Moskau liegt ein Verfassungsentwurf für Syrien schon seit Monaten in der Schublade. Laut dem im November vergangenen Jahres bekannt gewordenen Entwurf sollen in Syrien Prinzipien eines säkularen Staats gelten, das Territorium als Ganzes erhalten bleiben, Kurden aber auch eine Sprachautonomie zugestanden werden.

"Rebellen an den Verhandlungstisch bomben"

Vor allem dies hatte die Türkei schon im vergangenen Jahr in einer Weise protestieren lassen, weshalb die schon für November geplante Konferenz in Sotschi eben jetzt erst zustande kommt. Inzwischen kämpfen türkische Truppen in Syriens Kurdengebieten, aber auch in anderen Gebieten nahe Idlib und Damaskus sind die Kämpfe bei Weitem nicht vorüber. An ihnen beteiligt sich weiterhin die russische Armee, konstatiert Kirill Michailow vom Conflict Intelligence Team, einer NGO, die Operationen russischer Einheiten beobachtet.

"Es könnte sich um die Taktik handeln, die Rebellen an den Verhandlungstisch und zur Versöhnung zu bomben. Außerdem es gibt nach wie vor die Bedrohung der russischen Stützpunkte und Luftwaffenbasen in Syrien durch bewaffnete Drohnen."

Solche Angriffe hat es Medienberichten zufolge zum Jahreswechsel und in der ersten Januarwoche gegeben. Der Kreml indes lässt andere Bilder senden: Im Dezember war vom Sieg gegen die Islamisten und Terroristen in Syrien die Rede, Wladimir Putin war eigens dorthin geflogen und hatte einen weitgehenden Abzug russischer Truppen angekündigt.

Instabile Lage auch Thema bei Netanjahu-Besuch

"Ich würde sagen, es ist kein Abzug, sondern eine Rotation beziehungsweise eine Verringerung. Ungefähr 20 Flugzeuge, die zuletzt auch im Kampf gegen den IS verwendet wurden, sind nach wie vor im Land, außerdem Militärpolizei und Kräfte der privaten Söldnerarmee Wagner."

Die weiterhin teils instabile Lage in Syrien war auch Thema beim Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu gestern in Moskau. Der Gast erklärte einmal mehr, jedem Versuch Irans, Israels Existenz zu gefährden, zuvorzukommen. Moskau bemüht sich seit geraumer Zeit, einen Konsens nicht nur innerhalb Syriens, sondern auch unter den Ländern herzustellen, die auf syrischem Boden ihre Interessen austragen, darunter Israel, Türkei, Iran und Saudi-Arabien. Dies ist bislang nicht gelungen.