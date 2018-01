Erstmals seit zwei Jahren sind hochrangige Diplomaten aus Nord- und Südkorea zu Gesprächen zusammengekommen. Korrespondentenberichten zufolge trafen sie sich in der entmilitarisierten Zone im Grenzort Panmunjom. Der nordkoreanische Delegationsleiter Ri Son Gwon erklärte, er erwarte einen positiven Verlauf der Verhandlungen.

Unter anderem kündigte der Norden an, eine hohe Delegation zu den Olympischen Winterspielen ins südkoreanische Pyeongchang zu entsenden. Bei den Gesprächen sollte geklärt werden, ob die Teilnahme nordkoreanischer Sportler an den Spielen noch möglich ist. Diese beginnen im Februar.



Südkoreas Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon strebt zudem neue Treffen zwischen Familien an, die seit dem Korea-Krieg in den 50er Jahren getrennt sind.



Nach zahlreichen Raktetentests Nordkoreas verschlechterte sich die Lage in der Region im vergangenen Jahr drastisch. In seiner Neujahrsansprache hatte Staatschef Kim Jong Un jedoch erklärt, das Verhältnis zum Süden solle wieder besser werden.



