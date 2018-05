Bundeswirtschaftsminister Altmaier ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen.

In Kiew traf er mit deutschen Wirtschaftsvertretern zusammen. Heute wird er von dem ukrainischen Regierungschef Groisman empfangen. Anschließend reist Altmaier weiter nach Moskau. Wichtigstes Thema seiner Gespräche in der Ukraine und in Russland ist das Ostsee-Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Die neue Pipeline soll russisches Erdgas über die Ostsee nach Mittel- und Westeuropa transportieren. Die Ukraine befürchtet eine sicherheitspolitische Verschlechterung, sollte sie als Erdgas-Transitland für Russland weniger wichtig werden.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.