Südkorea hat dem Norden für den kommenden Freitag militärische Gespräche vorgeschlagen. Der stellvertretende Verteidigungsminister Suh Choo-suk sagte in Seoul, die Beratungen sollten alle feindlichen Aktivitäten beenden und die militärischen Spannungen abbauen.

Als Ort für die Gespräche schlug Suh die Siedlung Panmunjom in der Sicherheitszone zwischen beiden Ländern vor. Dort hatte es zuletzt im Dezember 2015 Verhandlungen zwischen Süd- und Nordkorea gegeben.



Durch die jüngsten nordkoreanischen Raketentests sind die Spannungen in der Region gestiegen. Südkoreas Präsident Moon Jae-In hatte schon bei seinem Wahlsieg im Mai angekündigt, neue Kontakte mit der Regierung in Pjöngjang aufzunehmen.