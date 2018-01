Und was ist mit dem Jetzt? Oder gibt es nur vorher und nachher? Kann man Zeit überhaupt messen, wo doch jeder von uns die vergehende Zeit anders erlebt? Und gibt es Zeit überhaupt erst dann, wenn jemand sie wahrnimmt - jemand, der geboren wird und irgendwann stirbt? Oder ist sie vielleicht nur eine Illusion?

Auch wenn wir heute mit Atomuhren messen - in der Literatur, Kunst, Philosophie oder Musik ist die Zeit kein Phänomen des Maßes. In "Kultur heute" sprechen wir mit Schriftstellern, Künstlern, Dirigenten, Filmemachern oder Philosophen darüber, was Zeit für sie persönlich bedeutet, was sie phänomenologisch betrachtet ist oder wie sie in Romanen, in Gedichten, im Kino und in der Geschichte verhandelt wird und wurde.

Die Gesprächsreihe startet am 1. Januar 2018.