Gespür für Nuancen Jacky Terrasson Trio

Wenn Jacky Terrasson behauptet, er versuche, "sich selbst zu spielen", dann steckt keine Floskel dahinter. Er ist überzeugt, im Lyrischen und Melodischen zeige sich der Franzose in ihm, in der Lust am Rhythmischen der Amerikaner. Sein Vater ist Franzose, seine Mutter Afro-Amerikanerin.

Am Mikrofon: Karsten Mützelfeldt