Die Deutsche Aids-Hilfe begrüßt die Pläne der Regierung, HIV-Selbsttests frei verkäuflich für jedermann zugänglich zu machen.

Vorstandsmitglied Urban sagte in Berlin, dies werde dazu beitragen, dass mehr Menschen möglichst früh von ihrer HIV-Infektion erführen und eine Therapie in Anspruch nehmen könnten. Weitere Übertragungen könnten damit verhindert werden.



Bundesgesundheitsminister Spahn sagte, der HIV-Selbsttest sei ein Meilenstein im Kampf gegen Aids. Damit könnten auch jene erreicht werden, die sich sonst nicht testen lassen würden. - In Deutschland leben nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts etwa 12.700 Menschen mit HIV, ohne es zu wissen. Insgesamt sind in der Bundesrepublik knapp 90.000 Menschen mit dem Erreger der Immunschwächekrankheit Aids infiziert.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.