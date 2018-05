Das deutsche Pflegesystem ist nach Ansicht des SPD-Gesundheitspolitikers Lauterbach unterfinanziert.

Die beschlossene bessere Versorgung der Pflege sei aber notwendig, so dass der Beitrag steigen müsse, sagte Lauterbach den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung hatte gestern mitgeteilt, dass auf die Pflegeversicherung in diesem Jahr zu der bereits erwarteten eine Milliarde Euro an Zusatzausgaben weitere zwei Milliarden Euro dazukommen werden. Bundesgesundheitsminister Spahn brachte daraufhin eine Beitragsanhebung von mindestens 0,2 Punkten vom nächsten Jahr an ins Spiel.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.