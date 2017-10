Die Deutsche Stiftung Patientenschutz beklagt einen dramatischen Anstieg der Arbeitsbelastung für Pflegekräfte in Krankenhäusern.

Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamts habe es 2016 nur noch etwas mehr als 325.000 Beschäftigte gegeben, führte die Organisation aus. Das entspreche einem Rückgang im Vergleich zu 1991 um etwa eintausend Personen. Gleichzeitig sei aber die Zahl der Klinik-Patienten von 14,6 auf 19,5 Millionen im Jahr gestiegen. In Berlin etwa habe sich die Arbeitsbelastung für Krankenhaus-Pflegekräfte fast verdoppelt. So seien dort 2016 auf eine Person durchschnittlich 63 Fälle gekommen. 1991 seien es noch 32 gewesen.



Darüber hinaus weist die Stiftung darauf hin, dass sich die Zahl der Krankenhaus-Ärzte in den 25 Jahren um 66 Prozent auf mehr als 158.000 erhöht habe. Stiftungsvorstand Brysch sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Schere zwischen Ärzten und Pflegekräften müsse endlich kleiner werden. Die Pflege fahre auf der letzten Rille. Eine neue Bundesregierung müsse eine deutschlandweit verbindliche Personaluntergrenze auf allen Stationen in Krankenhäusern einführen, verlangte Brysch.