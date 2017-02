Wie groß das Einsparpotential im Gesundheitswesen noch sei, wisse wohl niemand, schätzt Wasem. In den einzelnen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Rehakliniken und Arztpraxen sei man schon relativ weit gekommen, die Wirtschaftlichkeit voranzutreiben. Weiteren Verbesserungsbedarf sieht er in der Zusammenarbeit, etwa wenn ein Patient zwischen Arzt und Krankenhaus wechsle. Wenn dies verbessert werde, wirke sich das auch auf die Kosten aus.

Jürgen Wasem ist Professor für Medizinmanagement an der Universität Duisburg-Essen (dpa/Patrick Seeger)

Allerdings, betonte Wasem, sei dieses Thema "ein ganz dickes Brett". Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte seien relativ starke Akteure im deutschen Gesundheitswesen. Zwischen ihnen hätten sich im Grunde feste Grenzen etabliert. Beide Seiten sähen es Bedrohung an, wenn man nun an diesen Grenzen ansetzt. Wasem fügte hinzu, er beobachte aber, dass in der Politik die Bereitschaft größer werde, an dieser Stelle zu handeln. Ein wichtiger Schritt wäre zum Beispiel eine stärkere Angleichung der Bezahlung innerhalb und außerhalb der Krankenhäuser.

Auch die Digitalisierung könne dabei helfen, die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern, Ärzten, Haus- und Fachärzten zu verbessern. Wasem bezeichnete etwa die geplante elektronische Gesundheitskarte als einen wichtigen Baustein dafür. Diese werde sicherlich auch ein Punkt sein, den sich die Politik in die Wahlprogramme und auch in den Koalitionsvertrag schreiben werden.

Das vollständige Gespräch können Sie in Kürze hier nachlesen.