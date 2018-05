Bundesgesundheitsminister Spahn will bis zur Sommerpause seine Pläne für den Zugriff auf elektronische Patientendaten präsentieren.

Spahn sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dafür sie die Weiterentwicklung der Gesundheitskarte eine Möglichkeit, aber nicht die attraktivste. Die Patienten wünschten sich einen einfachen und sicheren Zugriff - am liebsten per Handy, erklärte der CDU-Politiker. Die Ärzte forderte er auf, in die dafür notwendige digitale Infrastruktur zu investieren.



Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte dauert inzwischen vierzehn Jahre und hat bislang mehr als eine Milliarde Euro gekostet.

