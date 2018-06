Patienten sollen nach dem Willen der Landesgesundheitsminster nach einem Krankenhausaufenthalt besser über ihre Behandlung informiert werden.

Auf ihrer Jahreskonferenz in Düsseldorf empfahlen die Minister entsprechende Patientenbriefe in verständlicher Sprache. Bislang gibt es bei der Entlassung aus der Klinik zumeist nur einen Brief für den Hausarzt.



Zudem plädieren die Gesundheitsminister dafür, Ärzte zu verpflichten, neutrale Informationen über Nutzen und Risiken der individuellen Gesundheitsleistungen sichtbar in ihren Praxisräumen auszulegen. Sogenannte IGeL-Leistungen wie bestimmte Ultraschalluntersuchungen oder die Glaukom-Früherkennung muss der Patient selber bezahlen.



Angesichts eines Mangels an Spenderorganen in Deutschland wollen die Gesundheitsminister eine neue Debatte über eine verpflichtende Entscheidung zur Organspende anstoßen. Der Bundestag soll sich erneut mit dem Thema befassen.

