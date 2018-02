Die Partei "Die Linke" kritisiert die Zahl der Krankenhausschließungen in Deutschland.

Fraktionsvize Zimmermann sagte der Deutschen Presse-Agentur, dadurch werde die medizinische Versorgung in der Fläche gefährdet, gerade in ländlichen Regionen. Lange Wege zum Krankenhaus könnten im Notfall lebensbedrohlich sein. Nach Angaben des Bundes ist die Zahl der Krankenhäuser in den vergangenen 20 Jahren um mehr als 300 auf 1.951 gesunken. Die Zahl der Krankenhausbetten nahm um etwa 95.000 auf knapp 500.000 ab.

