Gesundheitspolitik Ministerium fördert Erforschung von Antibiotikaresistenzen

Bundesgesundheitsministerium legt Programm auf, das sich auch mit Krankenhausinfektionen befasst (dpa-Bildfunk / Klaus Rose )

Das Bundesgesundheitsministerium fördert mehrere Projekte zur Erforschung von Antibiotika-Resistenzen und Krankenhausinfektionen.

Dafür sollten in den nächsten drei Jahren rund vier Millionen Euro bereitgestellt werden, teilte Bundesgesundheitsminister Gröhe in Berlin mit. Danach widmet sich ein Forschungsprojekt der Frage, wie die Bevölkerung besser über Antibiotika und deren Resistenzen informiert werden könne. Weitere Vorhaben stellen Maßnahmen zur Vermeidung von Resistenzen - etwa durch Fortbildungen, Hygienevorschriften oder neue regionale Netzwerke - in den Mittelpunkt.