Der Präsident des Deutschen Pflegerates, Wagner, hat von der neuen Bundesregierung einen Masterplan Pflege gefordert.

Viele Beschäftigte seien frustriert und am Ende ihrer Kräfte, sagte Wagner zum Auftakt des Deutschen Pflegetags in Berlin. Wenn jetzt nicht entschieden gehandelt werde, ließe sich die Versorgung demnächst nicht mehr aufrecht erhalten. Die Arbeitsbelastung müsse schnell und spürbar verringert werden. Nur so könne man Auszubildende gewinnen und Aussteiger zur Rückehr in den Beruf motivieren. Langfristig seien jeweils 50.000 zusätzliche Stellen im Krankenhaus- und im Altenpflegebereich nötig.



Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte bei seiner Amtsübernahme an, das Thema zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit zu machen. Ferner wolle er eine Verkürzung der Wartezeiten für gesetzlich versicherte Patienten erreichen und die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben, sagte Spahn.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.