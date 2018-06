Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Bundesländer aufgefordert, ihr - Zitat - Spardiktat für Kliniken zu beenden.

Sie müssten wieder mehr investieren, sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Kliniken sparten wegen der fehlenden Investitionen oft an anderen Stellen - etwa bei der Pflege. Oder sie operierten zu häufig, führte Spahn aus.



Die Krankenhausfinanzierung folgt einem dualen Prinzip: Die Betriebskosten, die für die Behandlung von Patienten entstehen, werden von den Krankenkassen finanziert. Die Investitionskosten werden durch die Bundesländer aufgebracht; sie sind auch für die Krankenhausplanung verantwortlich. - Gesundheitsexperten kritisieren seit Langem, dass die Länder ihre Pflichten nicht ausreichend erfüllten, weshalb Krankenhäuser nötige Investitionen selbst aufbringen müssten.



Spahn hatte sich gestern in Düsseldorf mit den Gesundheitsministern der Länder getroffen. Die Ergebnisse der Beratungen sollen am Mittag vorgestellt werden.

