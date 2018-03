Gesundheitsminister Spahn will die Forschung zu Demenzerkrankungen ausbauen.

Der CDU-Politiker sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", sein Ziel sei es, zusammen mit Forschungsministerin Karliczek exisierende Programme und Leuchtturmprojekte auszubauen und die Kräfte in Europa zu bündeln. Er regte an, die Daten von Millionen Demenzkranken in Europa anonymisiert zusammenzuführen und auszuwerten. Spahn nannte die Demenz eine der größten Geißeln der Menschheit. Er wünsche sich, dass die Krankheit besiegbar werde.



Behauptungen, in Deutschland gebe es eine Zwei-Klassen-Medizin, wies Spahn zurück. Auch Kassenpatienten würden auf höchstem medizinischen Niveau behandelt. Es sei aber ärgerlich, dass ein Privatpatient oft viel schneller einen Arzttermin bekomme als ein gesetzlich Versicherter.

