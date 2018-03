In Deutschland hat etwa jedes siebte Kind Übergewicht.

Fast sechs Prozent der 3- bis 17-Jährigen gelten einer Studie des Robert-Koch-Instituts zufolge sogar als fettleibig. Kinder aus sozial schwachen Familien leiden häufiger an Übergewicht als Minderjährige aus Elternhäusern mit einem höheren Sozialstatus.



Die Forscher haben für die Studie erstmals eine Langzeituntersuchung der Kindergesundheit in Deutschland durchgeführt. Sie bewerteten es als positiv, dass die Zahl der übergewichtigen Minderjährigen in den vergangenen 10 Jahren gleich geblieben ist.



Das Robert-Koch-Institut macht für das höhere Körpergewicht unter anderem Bewegungsmangel verantwortlich. Die Erhebung zeigt, dass nicht einmal ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen das von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Pensum von einer Stunde Bewegung am Tag verzeichnen kann. Mädchen sind demnach noch seltener und weniger sportlich aktiv als Jungen.

