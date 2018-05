Die Staatsministerin für Digitales, Bär, rät dazu, die Arbeit an der elektronischen Gesundheitskarte einzustellen.

In anderen Ländern - etwa in Finnland - würden die Daten über Arztbehandlungen und Laborwerte längst in nationlen Digital-Archiven gespeichert, sagte die CSU-Politikerin dem Berliner "Tagesspiegel". Sie unterstütze daher in der Sache die Haltung von Gesundheitsminister Spahn. Der CDU-Politiker hatte ebenfalls bezweifelt, dass die Gesundheitskarte in ihrer derzeitigen Form sinnvoll sei.



Er forderte in der "Frankfurter Allgemeinen", die Digitalisierung des Gesundheitswesens mit den Plänen für ein Bürgerportal zu koordinieren, das die Bundesregierung derzeit plant.

