Deutschland investiert im Vergleich zu anderen Industrieländern wenig Geld in sein Gesundheitswesen.

Das hat eine US-amerikanische Vergleichsstudie ergeben, aus der die Süddeutsche Zeitung zitiert. In Deutschland fließen demnach etwas mehr als elf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Damit liegt die Bundesrepublik auf Platz vier der analysierten OECD-Länder, hinter den USA, der Schweiz und Schweden. Die Vereinigten Staaten sind den Angaben zufolge Spitzenreiter und investieren fast 18 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in ihr Gesundheitswesen.



Die Wissenschaftler haben knapp 100 Kriterien untersucht und unter anderem festgestellt, dass in Deutschland zu schnell und zu häufig operiert wird. Außerdem werden in keinem anderen betrachteten Land so oft künstliche Gelenke eingesetzt oder Kernspinuntersuchungen durchgeführt. Auch bei der Anzahl der Raucher und bei der Höhe des Alkoholkonsums liegt Deutschland an der Spitze und wird nur von Frankreich übertroffen.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.