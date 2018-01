Gestern war der havarierte iranische Öltanker vor der Küste Ostchinas gesunken. Inzwischen hat sich ein Ölteppich gebildet - und es wächst die Sorge um das Ökosystem in der Region. Auch Greenpeace ist in Sorge.

Der Ölteppich ist nach Angaben des staatlichen chinesischen Senders CCTV zehn mal vier Seemeilen groß. Das sind mehr als 130 Quadratkilometer. Dem Bericht zufolge haben Spezialisten damit begonnen, Öl an der Meeresoberfläche abzufangen und zu binden. Die Suche nach Überlebenden wurde eingestellt.



Der iranische Tanker "Sanchi" war vor gut einer Woche mit dem chinesischen Frachter "CF Crystal" zusammengestoßen. Während sich die 21 Besatzungsmitglieder des Frachters in Sicherheit bringen konnten, dürften die 32 Seeleute des Tankers nicht überlebt haben. Bis Montag wurden drei Leichen geborgen.



Greenpeace twitterte, die Hoffnung auf Überlebende sei nun geschwunden. Man spreche den Familien und Angehörigen das Beileid aus. Zugleich sei man immer noch in großer Sorge wegen möglicher Folgen für die Umwelt - auch nach dem Sinken des Tankers. Die Nachrichtenagentur AFP zitiert zudem einen Experten mit den Worten, es sei wohl noch nie in der Geschichte so viel Ölkondensat in der Umwelt freigesetzt worden. Auch die BBC berichtet darüber.



Der Tanker hatte 136.000 Tonnen Ölkondensat an Bord. Das ist ein flüssiges und leicht brennbares Erdölprodukt, das bei Berührung mit Wasser sehr schnell verdunstet. Das entstehende Gas ist hochexplosiv und giftig. Außerdem hatte das Schiff rund 1.000 Tonnen Schweröl geladen, das als besonders giftig und umweltschädlich gilt.



Nach dem Zusammenstoß hatte es zunächst tagelang auf dem Tanker gebrannt. Das Schiff trieb dann bis in ein Gebiet, das zu Japan gehört. Am Sonntag schließlich sank der Tanker nach einer Explosion binnen weniger Stunden. Das chinesische Verkehrsministerium teilte inzwischen mit, das Feuer sei ausgebrannt. Über dem Unglücksort soll sich noch immer eine riesige Rauchwolke befinden.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.