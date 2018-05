Gewalt am Gaza-Grenzzaun

Der palästinensische Diplomat Abdel-Shafi hat die Eskalation der Gewalt am Grenzzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen verurteilt.

Das Vorgehen der israelischen Soldaten mit den Schüssen auf Demonstranten sei unverhältnismäßig gewesen, sagte Abdel-Shafi, der Botschafter in Österreich und Slowenien ist, im Deutschlandfunk (Audio-Link). Seiner Ansicht nach bestand keine Lebensgefahr für die Soldaten. Der Widerstand der Palästinenser gegen die Besatzung sei legitim. Abdel-Shafi forderte für einen Frieden zudem eine Rückkehr zur Zwei-Staaten-Lösung.



Am Montag hatte Israels Militär laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium fast 60 Palästinenser erschossen, 2.700 Menschen sollen verletzt worden sein. Israel wies internationale Kritik an Vorgehen seines Militärs zurück. Die Soldaten hätten die Grenze verteidigt. Der radikalislamischen Hamas warf Israel vor, unter dem Deckmantel von Protesten Angriffe auf Sicherheitskräfte zu verüben.

