Wer sagt, die Krawalle beim G 20-Gipfel hätten nichts mit politischen Aussagen zu tun, macht es sich allzu einfach. Es stimmt, dass Gewalt kein legitimes Ausdrucksmittel ist, es stimmt, dass es fern jeder politischen – auch kruden und gewalttätigen – politischen Logik ist, wenn Randalierer ihren angeblichen Wunsch nach einer besseren Welt dadurch manifestieren, dass sie wahllos zerstören und verwüsten.

Vereinzelte Linke quälen sich mit einer glaubwürdigen Abgrenzung

Es stimmt, dass wir - dass offenbar auch die Sicherheitskräfte - nicht wissen, wie viele der Randalierer überhaupt aus einem linksextrem bewegten autonomen Schwarzen Block kamen - und nicht aus einer Hooligan-Bewegung, die sich wenig von der rund um Fußballspiele unterscheidet. Aber es kann eben auch nicht bestritten werden, dass es diesen Schwarzen Block gibt, dass das Milieu sich in Teilen überschneidet mit einer harten Linken, die selbst keine Gewalt anwenden will, die sie aber auch nicht verdammen will. Weniger bei den Grünen als vor allem in der Linkspartei quälen sich Einzelne seit langem an einer glaubwürdigen Abgrenzung herum. Die Exzesse von Hamburg sollten Anlass sein, das deutlicher nachzuholen als durch bloßes Abstreiten.

Das ist die eine Seite. Auf der anderen aber taugt die Gewalt von Hamburg nicht für die parteipolitische Auseinandersetzung. Das zeigt das Beispiel Berlin. Es war der CDU-Innensenator Frank Henkel, der mit dem Versuch, das Autonomenzentrum in der Rigaer Straße zu räumen, scheiterte. Und zwar nicht an der Gewalt, sondern am Rechtsstaat. Das hindert heute CDU-Politiker von Peter Tauber zu Thomas Strobl nicht, eben diese Straße raunend zum mahnenden Beispiel allzu lässlichen Gewährenlassens zu erklären.

Tauber ohne Berührungsängste

Gerade Tauber hatte heute ohnehin wenig Berührungsängste mit dem heißer werdenden Wahlkampf – und griff kaum Grüne und Linke, sondern ausgerechnet die SPD besonders an. Er wärmte dafür das Thema auf, das lange Zeit das Symbol für die unsinnigste Auseinandersetzung der Abgrenzung nach Linksaußen war, die Demokratieerklärung oder Extremismusklausel. Diese Treueerklärung für die Freiheitlich-demokratische Grundordnung, die von Empfängern von Fördergeldern viele Jahre lang verlangt worden war, hatten auch gänzlich unverdächtige Initiativen für Demokratie und meist gegen Rechtsextremismus als Gängelung empfunden.

Es war eine Errungenschaft der Großen Koalition, dass sie diese Baustelle ziemlich schnell abräumte – unter Mithilfe des CDU-Innenministers de Maizière. Offenbar kann man auch Errungenschaften aufkündigen, wenn es ums Profil für den Wahlkampf geht.

Europäische Datei von Linksextremisten - schwierige Ansage

Ein Profil in der inneren Sicherheit für den Wahlkampf sucht derweil auch die SPD. Offenbar glaubt man unter den Genossen, dass eine Europäische Datei von Linksextremisten helfen kann. Eine schwierige Ansage. Denn jetzt schon sind die Sicherheitsbehörden in diesen Fragen eng vernetzt. Ob eine Datei, an der ohnehin gearbeitet wird, da hilfreich oder unter Datenschutzaspekten gefährlich ist, hängt vom Detail ab. Die SPD aber bringt sich in Zugzwang.

G 20 und innere Sicherheit - das wäre also ein guter Grund für die Linke, ehrlich mit der Frage der Gewalt umzugehen. Und denkbar schlechtes Wahlkampfmaterial.

Gudula Geuther (Deutschlandradio / Bettina Straub)Gudula Geuther, Jahrgang 1970, studierte Rechtswissenschaften in München und Madrid. Nach Abschluss des Referendariats berichtete sie vom Rechtsstandort Karlsruhe erst unter anderem für Reuters und die taz, dann für das Deutschlandradio. Nach kurzer Zeit als Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Hessen arbeitet sie heute als Korrespondentin für Rechts- und Innenpolitik im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio.