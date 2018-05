Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) beklagt viele Fälle von psychischer und physischer Gewalt von Schülern gegen Lehrer.

Eine bundesweite repräsentative Umfrage im Auftrag des Lehrerverbandes hat ergeben, dass in den vergangenen fünf Jahren an der Hälfte der Schulen psychische Gewalt auf Lehrer ausgeübt wurde. An jeder vierten Schule kam es demnach zu körperlicher Gewalt und an jeder fünften zu Cybermobbing gegen Lehrer.



Der VBE-Bundesvorsitzende Beckmann nannte die Ergebnisse erschütternd. Jede zehnte Schulleitung gab zudem an, dass Lehrer, die Opfer von Gewalt wurden, nicht ausreichend unterstützt werden konnten. Als Hauptgrund wurden mangelnde Einsicht und mangelnde Kooperation der Schüler und deren Eltern genannt.



Der VBE beklagt zudem mangelnden Rückhalt aus der Politk. Als Konsequenz hat der Verband öffentliche Statistiken über Gewalt gegen Lehrer gefordert. Nur wenn das Ausmaß für die Politik greifbar werde, könnten angemessene Maßnahmen zum Schutz umgesetzt werden.



Für die Umfrage wurden insgesamt 1.200 Leitungen allgemeinbildender Schulen nach Ausmaß und Arten von Gewalt an ihren Einrichtungen gefragt.



Mehr zum Thema können Sie in der Sendung "Campus & Karriere" hören.

