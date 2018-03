Bundesfrauenministerin Barley hat eine positive Bilanz des Hilfetelefons "Gewalt gegen Frauen" gezogen.

Die rund um die Uhr besetzte Hotline werde von Jahr zu Jahr stärker genutzt, sagte Barley in Berlin aus Anlass des fünfjährigen Bestehens der Einrichtung. In dieser Zeit hätten 143.000 Betroffene oder ihnen Nahestehende unter der Rufnummer Rat gesucht. In den meisten Fällen sei es um häusliche Gewalt, Gewalt in Partnerschaften und sexualisierte Gewalt gegangen.



Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist unter der Nummer 08000 116 016 und im Internet unter www.hilfetelefon.de erreichbar.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.