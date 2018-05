Angesichts der Gewalt an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen mit mehr als 50 Toten hat Palästinenserpräsident Abbas drei Tage Trauer angeordnet. Zugleich rief er für heute im Gazastreifen und im Westjordanland zu einem Generalstreik auf.

Wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte, wurden gestern 58 Palästinenser getötet und etwa 2.800 Menschen bei den Ausschreitungen durch israelische Soldaten verletzt. Nach Angaben der Armee hatten die Demonstranten die Soldaten mit Brandbomben angegriffen und versucht, die Grenzzäune einzureißen. Israels Regierungschef Netanjahu verteidigte den Einsatz des Militärs. Erklärtes Ziel der Hamas sei die Zerstörung Israels. Deshalb müsse sich sein Land verteidigen.



Auslöser der Gewalt war die Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem. Präsident Trump erklärte in einem Grußwort, Israel sei eine souveräne Nation mit dem Recht, seine Hauptstadt selbst zu bestimmen. - Aus Protest gegen die Entscheidung Washingtons zog die Türkei ihren Botschafter aus den USA ab. Zudem soll der Botschafter in Israel für Beratungen nach Ankara reisen.

