Es passiert immer wieder: Vor allem in stark belasteten Kampfverbänden drehen einige Soldaten durch und erfinden völlig abstruse Aufnahmerituale und Freizeitaktivitäten. Im vergangenen Jahr war Pfullendorf der Tatort. Es bedarf keiner langen Diskussion: Dies ist völlig inakzeptabel und darf nicht hingenommen werden.

Der Verband in Pfullendorf gehört zur Division Spezielle Operationen, also zu dem Teil der Bundeswehr, der in der Öffentlichkeit gerne als Eliteverband bezeichnet wird. Auch intern gilt, dass hier die am besten für Kampfeinsätze geeigneten Soldaten eingesetzt werden. Die durch die jüngsten Vorfälle aufgefallenen Soldaten sind dieser Herausforderung offensichtlich nicht gewachsen. Haben die Vorgesetzten dort versagt? Könnte eine intensive Dienstaufsicht dieses nicht verhindern?

Die Bundeswehr hat da ein strukturelles Problem: Sie ist eine Freiwilligenarmee, bei der junge Staatsbürger in Uniform dienen. Diese Staatsbürger haben Freizeit, die sie in der Kaserne verbringen müssen. Soldaten, die älter als 25 Jahre sind, sollen möglichst nicht mehr in der Kaserne wohnen. Die Rund-um-die-Uhr-Wache in den Unterkunftsgebäuden ist abgeschafft. Es gibt also Zeiten in der Kaserne, in denen eine Kontrolle gerade nicht mehr stattfinden soll, weil man ja Menschen in den Kasernen hat, die freiwillig gekommen sind. Solche Vorfälle finden natürlich in diesem zeitlichen Rahmen statt, also dann, wenn kein Vorgesetzter mehr da ist - und auch nicht da sein soll. Also sind diese Vorgesetzten darauf angewiesen, dass sie von solchen Übergriffen erfahren.

Auf die Reaktion kommt es an

Nun kommt es darauf an, wie sie reagieren. Nach allem, was wir wissen, hat der Kommandeur vor Ort sofort eigene Ermittlungen angestellt und dann die Vorgänge an den Wehrdisziplinaranwalt und die Staatsanwaltschaft abgegeben. Dass er versucht, diese Affäre in seinem Verband abzuarbeiten, ist richtig. Wenn ihm das nun zum Verhängnis wird, dann hat das sehr viel mit einer völlig unterentwickelten Fehlerkultur in der Bundeswehr zu tun. Fehler und Fehlentwicklungen werden nur zögerlich nach oben gemeldet, weil immer wieder die Gefahr besteht, dass der Meldende letztlich dafür in Haft genommen wird.

Genau das ist, so weit man heute weiß, in Pfullendorf wieder passiert. Der Oberst, der so gehandelt hat, dass sein direkter Vorgesetzter keinerlei Fehler erkennen kann, ist abgelöst worden, sein Nachfolger schon intern benannt. Da wurden Fakten geschaffen. Für diesen Verband findet eine besonders genaue und sorgfältige Personalauswahl statt. Dorthin kommen die Besten.

Die Bundeswehr muss lernen, dass Fehler aufgearbeitet werden

Will die Führung, die jetzt so schnell handelt, bekunden, dass sie bei der Berufung der jetzt Abgelösten falsch gehandelt hat? Nein: Die Bundeswehr muss lernen, dass Fehler aufgearbeitet werden, möglichst dort, wo sie passieren, und dass nicht derjenige, der sie aufarbeitet, am Ende Ärger bekommt. Diese neue Fehlerkultur muss von oben vorgelebt werden. Sonst wird auch in Zukunft jeder erst dann mitteilen, dass im Keller Licht brannte, wenn er es schon gelöscht hat.

In Pfullendorf hat das Prinzip der Inneren Führung nicht versagt, im Gegenteil: Da gab es Soldatinnen – die spielten eine wichtige Rolle - und Soldaten, die die Missstände angezeigt haben. Sie haben den Stein ins Rollen gebracht. Zur Inneren Führung gehört aber auch, dass man erst nach den Verfahren Konsequenzen ergreift, nicht schon mal vorsorglich.

Beispiel für eine falsche Fehlerkultur

Ministerin von der Leyen sprach in dieser Woche von Vertuschungen in diesem Zusammenhang. Das ist ein gravierender Vorwurf, den sie unterfüttern muss. Wenn es Vertuschungen gegeben haben sollte, muss auch darauf reagiert werden. Wenn spektakuläre Versetzungen aber nur eine harte Hand und Handlungsbereitschaft beweisen sollen, dann sind sie gerade nach den Prinzipien der Inneren Führung ungeeignete Mittel zur Aufarbeitung. Also: Diejenigen, die sich an den Vorfällen beteiligt oder sie gar angeregt haben, müssen hart bestraft werden, ja, sie haben im Kern in dieser Bundeswehr nichts zu suchen.

Die Vorgesetzten in Pfullendorf haben nach dem, was wir bisher wissen, schnell und korrekt reagiert. Der ministerielle Vorwurf der Vertuschung ist – jedenfalls noch – nicht belegt. Und so ist das, was sich jetzt um diese Affäre rankt, ein Beispiel für eine falsche Fehlerkultur in der Bundeswehr.

