Einen Tag nach der Bluttat an einer Gesamtschule in Lünen ist der Unterricht dort wieder aufgenommen worden.

Zu Beginn gedachten Schüler und Lehrer des getöteten 14-Jährigen mit Blumen und Kerzen. Am Mittag will die Stadt mit einer Schweigeminute an ihn erinnern.



Der mutmaßliche Täter, ein 15 Jahre alter Mitschüler soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Er hatte gestern Abend gestanden, den Jungen mit einem Messer in den Hals gestochen zu haben, weil dieser seine Mutter mit Blicken provoziert habe.



Der Deutsche Lehrerverband forderte angesichts der Tat eine breitere Unterstützung für den Kampf gegen Gewalt an Schulen.



