Menschen sind in Münster ums Leben gekommen, viele sind verletzt. Die Gewalttat macht fassungslos. Niemand sollte sich in Deutschland an so etwas gewöhnen und auch nicht an einige, allzu schnelle Reaktionen darauf: Sie wirken respekt- und würdelos. Sie können nur verstören.

Noch bevor sich die Polizei in Münster gestern auch nur einen Überblick verschafft hatte, verschickte die AfD-Politikerin Beatrix von Storch eine Twitter-Nachricht, in der sie suggerierte, dass diese Amokfahrt mit Flüchtlingen oder islamistischem Terrorismus in Zusammenhang stehe. "Wir schaffen das" - Storch zitierte den bekannten Satz von Bundeskanzlerin Merkel, die sich so während der Flüchtlingskrise geäußert hatte.

Verfehlte Interpretation

Die Polizei Münster hatte am Nachmittag ebenfalls getwittert und ausdrücklich dazu aufgefordert, Spekulationen zu unterlassen. Beatrix von Storch ist die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion. Diese Partei nimmt bei anderer Gelegenheit gerne für sich in Anspruch, die Polizei in ihrer Arbeit zu unterstützen. Das passt nicht zusammen. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass ein 48-jähriger Mann deutscher Nationalität der Täter war, also weder Flüchtling, noch Islamist, erklärte ihn Beatrix von Storch am Sonntagmorgen zum Zitat: "Nachahmer islamistischen Terrors". Auch diese Interpretation ist fehl am Platz, weil immer noch verfrüht.

Nichts deutet derzeit darauf hin, dass die Tat einen politischen Hintergrund hatte, das Motiv ist noch völlig unklar. Auch Oppositionspolitiker können Fehler machen, die Folgen haben sollten. Man muss nicht regieren, um sich entschuldigen zu müssen oder andere Konsequenzen zu ziehen. Hier geht es schließlich um Leben und Tod, Es verbietet sich, aus einem so furchtbaren Verbrechen politisches Kapital zu schlagen.

Wichtig für Polizei, Bevölkerung und Medien

Abgesehen davon ist der Hintergrund einer solchen Tat selbstverständlich wichtig: Für die Polizei, die Bevölkerung und deshalb auch für uns Medien. Schließlich geht es darum, einzuschätzen, ob Täter Komplizen haben und welche Gefahren deshalb oder auch aus anderen Gründen nach einer Tat noch bestehen. Münster war dafür ein Beispiel. Die Polizei musste klären, ob im Tatfahrzeug oder in der Wohnung des Täters Sprengstoff vorhanden war.

Die Ermittlungen sind längst nicht abgeschlossen. Es dauert oft Monate, bis die Hintergründe die Motive feststehen, manchmal können sie überhaupt nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Durch neue, digitale Informationswege wie Twitter können Nachrichten rascher transportiert werden. Substanzielle Nachrichten entstehen deshalb aber nicht schneller.

Gerwald Herter (Deutschlandradio - C. Kruppa)Gerwald Herter studierte Geschichte und Internationale Beziehungen in München und Straßburg. Tätigkeit im Institut für Zeitgeschichte, freie Mitarbeit bei ARTE und beim ARD-Fernsehen. Volontariat beim Bayerischen Rundfunk. BR-Korrespondent zunächst in Bonn, dann in Brüssel, anschließend Leiter des ARD-Studios Südosteuropa, später ARD-Terrorismusexperte. Ab 2011 Leiter der Dlf-Redaktion Europa und Außenpolitik in der Abteilung Hintergrund. Seit Juli 2017 Dlf-Sicherheitsexperte.